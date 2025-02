Die Aktienmärkte dürften auch in der neuen Woche von den Wendungen der US-Regierung unter Donald Trump in der Geopolitik und in der Zollpolitik umgetrieben werden. Dabei steht weiterhin die Bemühungen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts im Fokus. Nach der von den Differenzen zwischen den USA und EU-Staaten geprägten Münchner Sicherheitskonferenz stehen diese Woche nun Treffen von Vertretern der USA und Russlands in Saudi-Arabien an, wobei offenbar weder die Ukraine noch EU-Staaten teilnehmen sollen. Am heutigen Montag wollen nun die Vertreter der europäischen Staaten in Paris über ein gemeinsames Vorgehen beraten.