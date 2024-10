Bei den Wahlen am Sonntag in Japan könnte die Regierungskoalition ihre parlamentarische Mehrheit verlieren. Anleger sorgen sich um eine mögliche politische Instabilität. Zudem fiel die Kerninflation in Japans Hauptstadt Tokyo im Oktober zum ersten Mal seit fünf Monaten unter das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank, wie Daten am Freitag zeigten. Dies könnte die Bemühungen der Zentralbank um eine weitere Anhebung der Zinssätze erschweren. Die Börse Shanghai legte um 0,2 Prozent auf 3.286,01 Stellen zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3.936,60 Punkte. Die Anleger warten auf Einzelheiten zu Pekings fiskalischer Stimulierung und auf die Ergebnisse der US-Wahlen im nächsten Monat. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 74,65 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 70,44 Dollar. Die Spannungen in der weltweit wichtigsten Ölförderregion, dem Nahen Osten, und eine Wiederaufnahme der Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen in den kommenden Tagen halten die Händler in Atem. «Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass der richtige Preis für Rohöl derzeit bei etwa $70 liegt, da wir neue Preistreiber abwarten, einschliesslich des Ergebnisses der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Chinesischen Volkes sowie Israels Reaktion auf den iranischen Raketenangriff vom 1. Oktober», sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, in einer Notiz.