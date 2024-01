Für die Zweifel sorgten unter anderem Warnungen von Notenbankern vor einer voreiligen und zu schnellen Lockerung der Geldpolitik. Fed-Direktor Christopher Waller sagte beim Wirtschaftsforum in Davos, dass die geldpolitische Lockerung mit viel Bedacht und nicht so schnell wie in der Vergangenheit erfolgen sollte. «Die Zentralbanken auf der ganzen Welt fangen an, den überschwänglichen Wetten der Anleger auf schnelle und starke Zinssenkungen entgegenzutreten», sagte Nick Zamparelli, Chefanleger beim Finanzdienstleister Sequoia.