Am Donnerstag wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten. Am Mittwoch hatte der Leitindex mit 18'155,24 Punkten knapp im Minus geschlossen. Die Nervosität wegen der anstehenden Neuwahlen in Frankreich bremste den deutschen Aktienmarkt aus. An der Wall Street beendeten die Indizes den Handel leicht im Plus. Händler hielten sich in Erwartung von Inflationsdaten zurück, die Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer Zinswende der US-Notenbank zulassen könnten.