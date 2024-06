Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag in den Keller gerutscht, während die Anleiherenditen aufgrund von Inflationsängsten weiter angestiegen sind. Zusätzlich fiel der Yen unter die Marke von 160 Dollar, was Devisenhändler hoffen lässt, dass Japan eingreift und den Kurs stabilisiert. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Donnerstag, die Behörden würden die notwendigen Massnahmen für die Währungen ergreifen, nachdem der Yen gegenüber dem Dollar auf ein 38-Jahres-Tief gefallen war. «Es ist wünschenswert, dass sich die Wechselkurse stabil entwickeln. Schnelle, einseitige Bewegungen sind unerwünscht. Wir sind vor allem über die Auswirkungen auf die Wirtschaft sehr besorgt», sagte Suzuki gegenüber Reportern. Die japanische Währung ist im Juni um etwa zwei Prozent und auf Jahressicht um zwölf Prozent gegenüber einem widerstandsfähigen Dollar gefallen, da sie weiterhin unter dem starken Zinsgefälle zwischen den USA und Japan leidet. In China sind dem nationalen Statistikbüro NBS zufolge die Gewinne der chinesischen Industrie im Mai deutlich langsamer gestiegen. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt hat weiterhin Schwierigkeiten, sich zu erholen, da die schwache Binnennachfrage das Gesamtwachstum bremst. Demnach sind die Erträge im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,7 Prozent, nachdem sie im April um vier Prozent zugenommen hatten, während die Zuwächse in den ersten fünf Monaten ebenfalls von 4,3 Prozent im Zeitraum Januar-April auf 3,4 Prozent zurückgingen.