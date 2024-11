Die asiatischen Börsen haben eine Woche voller Aufs und Abs hinter sich und zeigen sich deswegen am Freitag uneinheitlich. Der US-Dollar war am Freitag auf grosse Wochengewinne eingestellt. Jedoch stimmten die Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell und die jüngsten Konjunkturdaten die Anleger an der Wall Street vorsichtig, sodass die US-Märkte in der Verlustzone schlossen.