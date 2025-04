Die Unsicherheit der Anleger vor den mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu seinen Zollplänen hat die Börsen in Asien am Mittwoch in Schach gehalten. Eine klare Richtung an den Aktienmärkten fehlte. «Es ist sehr schwierig abzuschätzen, was passieren wird, das ist die Situation, in der wir uns befinden», sagte Kazuo Kamitani, Aktienstratege bei Nomura Securities. «Wir müssen die Nachrichten aus den USA genau beobachten.»