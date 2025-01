Am Devisenmarkt halten sich die Kursbewegungen am Donnerstagmorgen in Grenzen. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend bewegte die Kurse nur vorübergehend. Zunächst war der Dollar leicht gestiegen, gab dann aber die Gewinne wieder ab. Allerdings hat sich der Dollar gegenüber Mittwochmorgen sowohl zum Franken als auch zum Euro etwas verteuert.