US-Präsident Donald Trump dürfte die Märkte auch in der neuen Woche in Atem halten. Der Eklat vom Freitagabend ist dabei ebenso ein Thema wie die Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und China, die er am Dienstag in Kraft setzen will. Auch die Zölle gegen die EU stehen nach wie vor im Raum, ohne dass bisher ein Datum genannt wurde. All dies hat das Potenzial, die Märkte kräftig durcheinander zu wirbeln.