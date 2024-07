«Klänge es nicht abgedroschen, könnte man meinen, noch nie war der Wortlaut in der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell so wichtig wie auf der anstehenden Sitzung», sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. «Es sind nicht die Taten, die am Mittwoch zählen, sondern einzig und allein die Worte. Alles, was den September als möglichen Termin für die Zinswende in den USA infrage stellt, dürfte einen Sturm an der Wall Street auslösen.» Da die Märkte weiterhin Zinssenkungen vor Jahresende einpreisen würden, steige «mit jedem Monat der Druck, dass sie auch tatsächlich kommen werden», ergänzte Investmentstratege Steve Clayton vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.