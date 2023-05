Gute Wirtschaftsdaten aus Japan schicken am Mittwoch die Märkte in Tokio ins Plus - schlechte Daten aus China drücken die Börsen in Shanghai ins Minus. Insgesamt blieben die Anleger risikoscheu, da die festgefahrenen Gespräche über die US-Schuldenobergrenze die Stimmung belastete. Japans Wirtschaft konnte im Gegensatz zu China die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie schneller als erwartet hinter sich lassen. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im Zeitraum Januar-März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent, wie Regierungsdaten vom Mittwoch zeigten. Damit wurden die Marktprognosen von 0,7 Prozent deutlich übertroffen.