Die längst überfällige Einigung im US-Schuldenstreit könnte im Handel zumindest kurzfristig für neue Aufwärtsimpulse sorgen. Allerdings hatte sich in den am Pfingstmontag gehandelten Märkten, wie etwa an der Frankfurter Börse, die Euphorie in Grenzen gehalten. In den USA blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen.