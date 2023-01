Die Nervosität der Anleger liegt im normalen Bereich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer Schwankungsbreite von 0,74 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 83 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'140,27 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 2,4 Prozent auf 14,18 Punkte gesunken.