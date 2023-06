Fortschritte bei der Abstimmung über den Gesetzesentwurf zur US-Schuldengrenze und positive Wirtschaftsdaten aus China lassen am Donnerstag die Anleger in Asien aufatmen. Der Caixin-Einkaufsmanagerindix (PMI) für das produzierende Gewerbe für China zeigte im Mai einen unerwarteten Umschwung hin zu einem Wachstum. "Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ist gestiegen und der Dienstleistungssektor verzeichnet immer noch ordentliche Zuwächse, was darauf hindeutet, dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal nicht so schlecht ist, wie viele befürchten", sagte Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. Die Billigung des Gesetzesentwurfs zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze durch das Repräsentantenhaus gab den Anlegern zusätzlich Rückenwind.