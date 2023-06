Nach den wenig überraschenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell können sich die Märkte in Asien am Donnerstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Auf der jährlichen Geldpolitikkonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra schloss der Vorsitzende der US-Notenbank eine Anhebung für Juli nicht aus. "Die Botschaft war im Großen und Ganzen eine Fortsetzung der in früheren Kommentaren geäußerten Ansichten, und die Reaktion der Märkte war relativ bescheiden", sagte Stephen Wu von der Commonwealth Bank of Australia.