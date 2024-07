Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 39'375,87 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 5567,19 Punkte und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,9 Prozent auf 18'352,76 Stellen. Die US-Anleger waren nach der Feiertagspause am Unabhängigkeitstag mit angezogener Handbremse an die Börsen zurückgekehrt. Die Anleger warten auf den Beginn der Quartalsberichtssaison später in der Woche, wenn Citigroup, JP Morgan und Well Fargo als erste ihre Ergebnisse vorlegen. Darüber hinaus wird das wichtigste Wirtschaftsereignis der US-Verbraucherpreisbericht am Donnerstag sein, bei dem die Gesamtinflationsrate voraussichtlich von 3,3 Prozent auf 3,1 Prozent zurückgehen wird, während die Kerninflation unverändert bei 3,4 Prozent erwartet wird.