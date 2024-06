In China drückten die jüngsten Kommentare des Gouverneurs der chinesischen Zentralbank (PBOC), Pan Gongsheng, auf die Kauflaune der Anleger. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 3.023,72 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3535,25 Punkte. China werde an seiner unterstützenden Geldpolitik festhalten, während die Bedingungen für die Zentralbank, auf dem Sekundärmarkt für Anleihen zu handeln, allmählich reiften, sagte der Chef der Zentralbank auf einer Finanzkonferenz in Shanghai. Die Volksrepublik werde zudem mit aller Entschlossenheit verhindern, dass der Wechselkurs über das Ziel hinausschiesse.