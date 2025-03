Im Fokus steht heute der Zinsentscheid in den USA. Die US-Notenbank wird wegen des scharfen Kurswechsels der neuen US-Regierung in der Handelspolitik wohl vorerst die Füsse stillhalten. Beobachter gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen werden. Der Fokus wird auf neuen Wirtschaftsprognosen sowie auf den Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell liegen. Die japanische Zentralbank hatte am Mittwoch ebenfalls nicht an ihrem derzeitigen Zinssatz gerüttelt. Im Blick werden Anleger auch die politischen Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine behalten.