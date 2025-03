Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,11 Prozent. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.427,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4.009,85 Punkten. Der japanische Aktienindex Nikkei steigt dagegen an. Die japanische Zentralbank hatte den kurzfristigen Leitzins am Mittwoch wie erwartet unverändert bei 0,5 Prozent gelassen. Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf begleitende Erklärungen der Bank of Japan und auf Pressekonferenzen. Dabei wird es vor allem um mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der Zollkampagne von US-Präsident Donald Trump gehen, die einen globalen Handelskrieg ausgelöst hat.«Die Besorgnis über eine Verschlechterung der US-Wirtschaft unter Trumps Zöllen ist tief verwurzelt, und es wird einer Abschwächung der Handelspolitik bedürfen, damit sich die Stimmung am Markt verbessert», sagte Kazuo Kamitani, Stratege bei Nomura Securities.