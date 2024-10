Die asiatische Börsen haben am Freitag ihren ersten wöchentlichen Verlust seit fünf Jahren hinnehmen müssen. Die chinesischen Börsen legten nach einer Rallye diese Woche nun eine Verschnaufpause ein und eröffneten im Minus. Die Börse in Shanghai verlor 1,8 Prozent auf 3.241,24 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 2,1 Prozent auf 3.911,77 Punkte. Die Anleger sind vorsichtig, denn alle Augen sind jetzt auf die Einzelheiten des mit Spannung erwarteten fiskalischen Stimulus aus Peking an diesem Wochenende gerichtet. Ting Lu, Chefvolkswirt für China bei Nomura, sagte, die Märkte seien stark fokussiert auf die Ankündigung der Konjunkturmassnahmen am Samstag. «Da konkrete Zahlen über das zusätzliche Budget und die Anleihequote die Zustimmung des Nationalen Volkskongresses oder seines Ständigen Ausschusses erfordern, (...) ist der Markt sehr gespannt darauf, was das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen noch vorlegen wird», so Lu. Der Markt in Hongkong war wegen eines Feiertags geschlossen.