Auch die asiatischen Aktien haben durch die erstaunlichen Ergebnisse des KI-Lieblings Nvidia neue Höhen erreicht. «Der Nvidia-Effekt hat die globalen Aktienmärkte durchgeschüttelt und den Märkten, die bedrohlich nach einem Rückgang von drei bis fünf Prozent aussahen, frischen Wind verliehen», sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone in Melbourne. «Man sollte bedenken, dass Nvidia am 18. März seine mit Spannung erwartete GTC-Konferenz (Technologiekonferenz) abhält, auf der das Unternehmen den Markt wahrscheinlich über neue Produkte und Innovationen informieren wird. So dürften die Rückschläge bei der Aktie nur gering sein und wir könnten sehen, dass die Käufer den Kurs bis zu diesem Ereignis nach oben treiben», sagte er.