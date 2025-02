Abgepuffert wurden die Verluste jedoch durch einen Anstieg bei den Banken, die weiterhin auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) wetteten. Die Bankaktien stiegen, wobei die Mitsubishi UFJ Financial Group ein Rekordhoch erreichte, bevor sie den Vormittag mit einem Plus von 0,02 Prozent beendete, während die Sumitomo Mitsui Financial Group um 2,23 Prozent stieg und damit die grösste Unterstützung für den Topix darstellte. Der Bankenindex legte um 0,79 Prozent zu.