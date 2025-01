Im asiatischen Devisenhandel legte der Dollar leicht zu auf 155,37 Yen und 7,2507 Yuan. Gegenüber der Schweizer Währung legte er leicht auf 0.9034 Franken zu. Gleichzeitig blieb der Euro fast unverändert bei 1,0435 Dollar und stieg leicht auf 0,9426 Franken. Unterstützung erhielt der Dollar auch durch neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Wie das Weisse Haus am Dienstag mitteilte, hält Trump an seinen Plänen fest, ab dem 1. Februar Zölle in Höhe von 25 Prozent gegen Kanada und Mexiko zu verhängen und zieht gleichzeitig neue Zölle gegen China in Erwägung.