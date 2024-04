Am Freitag hatte der Nikkei wegen Sorgen vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts mit einem Minus von 2,66 Prozent den schlechtesten Handelstag seit mehr als eineinhalb Jahren verzeichnet. «Der Nikkei ist am Freitag so stark gefallen, dass es nur natürlich war, dass die Anleger heute Aktien zurückgekauft haben», sagte Shuji Hosoi von Daiwa Securities. Dennoch brach der japanische Chiphersteller Tokyo Electron um 4,06 Prozent ein, der Chiptestgerätehersteller Advantest verlor 3,85 Prozent und Disco, ein Anbieter von Chipherstellungsgeräten, rutschte um 4,6 Prozent ab. Dem Abwärtstrend der Chipwerte stand ein Anstieg von rund 90 Prozent der mehr als 1600 an der Tokioter Börse notierten Aktien gegenüber: So legte beispielsweise Kansai Electric Power um 5,61 Prozent zu und war damit der grösste prozentuale Gewinner im Nikkei.