Am Devisenmarkt drückte die mangelnde Klarheit über Trumps Zollpläne den Greenback. Der Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, gab bis zu 0,4 Prozent auf 107,75 Punkte ab. Danach pendelte er sich nahe der Null-Marke ein. Der von Trump in Aussicht gestellte Strafzoll auf China-Importe in Höhe von zehn Prozent würde weit hinter den im Wahlkampf angedrohten 60 Prozent liegen. «Hinzu kommt der allgemeine Eindruck, dass Trump in seinen ersten Massnahmen keinen maximalistischen Handelsprotektionismus verfolgt, sondern sich offenbar auf Handelsverhandlungen vorbereitet», sagte Alvin Tan von der Royal Bank of Canada. «Alles in allem deutet dies darauf hin, dass der US-Dollar weiter fallen könnte.»