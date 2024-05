Die Verbraucherpreisdaten der Euro-Zone für den Monat Mai stehen an. Von Reuters befragte Fachleute erwarten einen Anstieg auf 2,5 von 2,4 Prozent im April. Die EZB, die auf eine Zinswende auf ihrer Sitzung am 6. Juni zusteuert, peilt einen Wert von zwei Prozent für den Euroraum an. Zwischen den einzelnen Euro-Ländern waren die Unterschiede zuletzt weiter erheblich. Während die Inflation in Finnland im April 0,6 Prozent betrug, wies Belgien eine Rate von 4,9 Prozent auf.