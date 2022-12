Die asiatischen Aktienkurse blieben am frühen Morgen weitgehend unverändert oder schwächelten. Die Anleger warteten auf die US-Arbeitsmarktdaten und auf mögliche weitere Anzeichen für eine Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen in China. Shane Oliver, der Chefökonom bei AMP Capital, sagte, die Märkte hätten nach der jüngsten starken Rallye in einigen Fällen ihre technischen Widerstandsniveaus erreicht. "Doch das ist angesichts der zunehmenden Anzeichen dafür, dass die Inflation weltweit ihren Höhepunkt erreicht und China seine Covid-Beschränkungen lockert, wahrscheinlich positiv", sagte er. Die Rallye könne sich wieder fortsetzen, aber nun komme es zuerst auf die US-Arbeitsmarktdaten an.