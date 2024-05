Hierzulande stehen zum Wochenschluss erneut einige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. So publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) die Daten zu den Umsätzen der Schweizer Detailhändler im April. Dazu kommt die Statistik zu den Umsätzen des Dienstleistungssektors im März. Am Nachmittag steht in den USA noch die Publikation des PCE-Deflators an.