Doch es gibt Anzeichen, dass sich die Streithälse bewegen: Der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy zeigte sich am Donnerstag optimistisch, dass eine Verhandlungslösung zwischen dem Weissen Haus und den Republikanern erzielt werden kann. Und auch Präsident Joe Biden sprach von Fortschritten. Dies wirkte an der Wall Street am Donnerstag als eine Art Beruhigungspille. Nach drei Tagen mit klaren Verlusten, ging es mit dem Dow Jones Industrial Index nur noch ganz leicht bergab.