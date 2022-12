Der Euro hat sich am Freitag auf erhöhtem Niveau gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0536 US-Dollar. Damit bewegt sich der Euro in der Nähe des höchsten Stands seit Juni. Auch zum Franken hat die Gemeinschaftswährung leicht angezogen und wird aktuell zu 0,9867 Franken nach 0,9855 am Vorabend gehandelt. Derweil hat sich das Währungspaar USD/CHF über Nacht kaum bewegt und kostet derzeit 0,9366 nach 0,9368. Damit bleibt der Dollar klar unter der Schwelle von 0,94 Franken, unter die er am Vortag gefallen ist.