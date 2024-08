Am frühen Morgen wird der Euro bei 0,9524 Franken gehandelt und damit tiefer als am Freitagabend. Der US-Dollar ist seit Freitagabend deutlich auf 0,8620 Franken von 0,8670 gefallen. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1041 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1019.