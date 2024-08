Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung warf keine hohen Wellen. Es bestärkte aber die Investoren aber in ihrer Meinung, dass es nun bald zu Zinssenkungen in den USA kommen wird. Der nächste Fixpunkt in Sachen Zinsen ist das heute beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed- Chef Jerome Powell ist allerdings erst für morgen Freitag terminiert.