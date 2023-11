Die chinesischen Aktien gaben um 0,6 Prozent nach, während der Hang Seng Index in Hongkong um 1,6 Prozent niedriger schloss. Die Investoren in Asien sorgten sich zusätzlich um die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, da die Verbraucherpreise am Donnerstag wieder in einen Abwärtstrend zurückgefallen waren.