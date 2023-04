Der Aktienmarkt startet nach der starken Vorwoche eigentlich mit positiven Vorgaben in die verkürzte Osterwoche. Auch die US-Börsen haben am Freitagabend mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Für Optimismus unter den Anlegern sorgten nicht zuletzt die am Freitag publizierten Daten zur Inflationsentwicklung in Europa und den USA.