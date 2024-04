An den asiatischen Futures-Märkten stehen im Gegensatz zu den lokalen Indices der S&P 500 Index und der Dax 0,30 Prozent höher. Nachdem die Börse in Tel Aviv am Sonntag wider Erwarten höher statt tiefer geschlossen hat, ist am Montag zu Handelsbeginn vorerst nicht mit grossen Kursabschlägen an den europäischen Märkten zu rechnen.