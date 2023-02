Die Schweizer Aktienbörse hat am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Verlauf am Ende klar schwächer geschlossen. Belastet wurde der Markt von klaren Kursverlusten der beiden SMI-Schwergewichte Nestlé und Novartis. Durchwachsene Jahreszahlen des weltgrössten Lebensmittelkonzerns kamen am Markt nicht gut an. Zudem schürten US-Konjunkturdaten erneut Zinssorgen. Im späten Handel konnte der Markt allerdings die Einbussen noch eingrenzen.