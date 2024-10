Die Anleger in Asien sind am Dienstag vor den anstehenden Wahlen in den USA in Deckung gegangen. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,4 Prozent auf 38 399,47 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Der breiter gefasste Topix notierte 1,1 Prozent tiefer bei 2649,36 Punkten.