"Die Behörden unternehmen fast keine Anstrengungen, um die Ausbreitung der Infektionen zu verlangsamen, und mit der vor dem Neujahrsfest einsetzenden Migration werden alle Teile des Landes, die derzeit noch nicht von einer grossen Corona-Welle betroffen sind, dies bald sein", erklären Analysten von Capital Economics. Erhebungen vom Wochenende haben gezeigt, dass die Produktionstätigkeit in China so stark zurückgegangen ist wie seit fast drei Jahren nicht mehr, da die zahlreichen Fälle die Produktion drücken. Dies werde wahrscheinlich auch so bleiben, bis die Infektionswelle abklinge, schrieben die Analysten in ihrer Notiz.