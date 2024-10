Die Datenlage untermauerte das Bild eines gesunden Wachstums in der grössten Volkswirtschaft der Welt, während die Wetten auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank Fed mit 89,4 Prozent weitgehend unverändert blieben. In der Euro-Zone senkte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Zinsen das dritte Mal in diesem Jahr. In Erwartung weiter sinkender Zinsen schwächte sich der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0827 Dollar ab. Der Goldpreis markierte mit 2688,82 Dollar je Feinunze zwischenzeitlich eine neue Bestmarke.