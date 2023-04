Der anhaltende Kurssturz der First Republic Bank wirft trotz solider Geschäftszahlen grosser Tech-Konzerne am Donnerstag weiter einen Schatten auf die Kauflaune der Anleger in Asien. Über Nacht sank der Marktwert der First Republic kurzzeitig um bis zu 41 Prozent auf etwa 888 Millionen Dollar und damit erstmals unter die Eine-Millionen-Dollar-Marke - weit entfernt von dem Höchststand von mehr als 40 Milliarden Dollar im November 2021.