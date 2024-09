Was den hiesigen Aktienmarkt anbelangt, lautet die Frage, ob der SMI an seine Gewinne der Vorwoche anknüpfen kann, oder ob nach fünf positiven Tagen in Folge erstmals Gewinnmitnahmen einsetzen. Der Dow Jones in New York hat am Freitag zwar deutlich unter Tageshoch geschlossen, aber dennoch zugelegt und im frühen Handel das Allzeithoch ein weiteres Mal nach oben geschraubt. Seit Anfang August kennt der Welt-Leitindex praktisch nur noch die Richtung nach oben.