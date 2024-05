Die Anleger in Asien gehen vor den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten in Deckung. Sie warten auf weitere Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Der Einbruch an der Wall Street und ein Anstieg der weltweiten Renditen trübte zudem die Stimmung in Japan. Obwohl die Renditen in Japan im Vergleich zu ihren US-Pendants niedrig seien, haben sie dennoch einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung, sagte Hiroshi Namioka, vonm Finanzdienstleister T&D Asset Management. «Es ist ein psychologischer Schock für die Marktteilnehmer, die einen derartigen Anstieg der Renditen noch nicht erlebt haben, oder besser gesagt, die sich abgestumpft haben, weil die lockere Geldpolitik so lange anhielt.»