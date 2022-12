Nicht für eine Verbesserung der Stimmung sorgten am Donnerstag auch schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So bildeten sich etwa im November die Detailhandelsumsätze in den USA so stark zurück, wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Auch die Stimmung in der US-Industrie trübte sich laut dem neuesten "Empire-State-Index" deutlich ein. Die US-Wirtschaft scheine angesichts der höheren Zinsen bereits deutlich an Schwung verloren zu haben, kommentierte der Chefökonom eines US-Finanzunternehmens.