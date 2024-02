Am Dienstag steht der Genfer Bankensoftware-Hersteller Temenos weiterhin im Fokus. Wegen der scharfen Vorwürfe von aktivistischen Aktionären über Unregelmässigkeiten in der Rechnungslegung leitet der Verwaltungsrat nun eine externe Untersuchung ein. Am heutigen Investorentag in London will sich das Management weiteren Fragen zu dem Thema stellen. Nach dem massiven Einbruch des Aktienkurses vergangene Woche von über 30 Prozent, legten die Titel am Montag wieder knapp 9 Prozent zu.