Die japanischen Märkte tendieren am Mittwoch schwächer, da Anleger aus Angst vor den Auswirkungen steigender Renditen auf japanische Staatsanleihen (JGB) Wachstumswerte verkaufen. Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen stieg im frühen Handel auf ein Zwölfjahreshoch von 1,065 Prozent, da Spekulationen über eine baldige Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan (BoJ) zunahmen. «Der Markt ist wegen der steigenden JGB-Renditen nervös geworden, was Gegenwind für schwergewichtige Wachstumswerte bedeutet», sagte Shoichi Arisawa vom Finanzdienstleister IwaiCosmo Securities. «Die Gewinne inländischer Aktien wurden durch die steigenden JGB-Renditen zunichte gemacht.» Steigen Staatsanleiherenditen, könnten Anleger eher zu festverzinslichen Wertpapieren wechseln, was zu einem Rückgang von Aktieninvestitionen führt. Das verringert die Attraktivität von Wachstumsaktien, da ihre künftigen Auszahlungen weniger wert sind.