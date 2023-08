Der Abwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten scheint noch nicht gestoppt zu sein. Die US-Aktienmärkte haben jedenfalls am Donnerstag weitere Verluste erlitten und nahe dem Tagestief geschlossen. Der Dow Jones Industrial büsste dabei gegenüber dem Europa-Schluss nochmals knapp 300 Punkte ein und hat damit seit Anfang Monat 3,4 Prozent verloren. Neben den Wirtschaftsproblemen in China seien bei Anlegern zuletzt wieder Zinsängste in den Vordergrund gerückt, hiess es am Donnerstag im US-Handel. Starke Quartalszahlen zum Beispiel von Cisco seien dagegen am Gesamtmarkt kein Kaufargument gewesen.