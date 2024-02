Die US-Vorgaben für den ersten Handelstag der neuen Woche sind eher durchwachsen. Erneut enttäuschende Preisdaten hätten am Freitag die Stimmung etwas gedämpft, hiess es im Handel. So seien die US-Produzentenpreise im Januar etwas stärker gestiegen als erwartet, was die Anleger einmal mehr daran erinnert habe, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell sinken würden wie zuletzt erhofft. Allerdings hielten sich die Verluste nach den neuen Rekordständen in den Tagen davor in Grenzen. Der Dow Jones Industrial etwa verlor 0,4 Prozent, wobei der wichtigste US-Index nach dem Europa-Schluss noch etwa 100 Punkte einbüsste. Bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes waren die Verluste derweil etwas grösser.