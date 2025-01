Die Anleger warteten auf den heutigen US-Arbeitsmarktbericht. Für den globalen Anleihemarkt hängt viel vom monatlichen US-Arbeitsmarktbericht ab. Die mittleren Prognosen der Analysten gehen von einem Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze in den USA im Dezember um 160.000 aus. Damit bliebe die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent. Ein höherer Wert könnte die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf einen 13-Monats-Höchststand ansteigen lassen und den US-Dollar in die Höhe treiben.