An anderen asiatischen Börsen hielten sich die Anleger dagegen zurück und warteten auf wichtige US-Konjunkturdaten, insbesondere den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 2806,59 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3280,41 Punkte. «Das übergeordnete Thema am Markt bleibt der Ausblick auf die Geldpolitik in Japan und den USA», sagte Maki Sawada vom Finanzdienstleister Nomura Securities. «Je nachdem, wie der Arbeitsmarktbericht ausfällt, kann der Markt stark schwanken.»