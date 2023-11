Der japanische Nikkei-Index legte bis kurz vor der Mittagspause (Ortszeit) um 0,9 Prozent zu und machte damit nach einem Rückgang von 1,66 Prozent in den beiden vorangegangenen Sitzungen wieder Boden gut. «Der Nikkei scheint festen Grund erreicht zu haben und das Momentum für Rückgänge schwindet»,sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. Der Hongkonger Hang Seng Index stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent, während der chinesische Bluechip-Index CSI300 im frühen Handel um 0,2 Prozent höher notierte. Die Anleger werden Chinas angeschlagenen Immobiliensektor am Donnerstag genau beobachten. Laut einem auf Insider-Informationen beruhenden Reuters-Bericht haben die chinesischen Behörden den Versicherer Ping An um die Übernahme der Mehrheitsanteile des angeschlagenen Immobilienkonzerns Country Garden gebeten. Der Staatsrat der Volksrepublik habe die Regierung der Provinz Guangdong, in der beide Firmen beheimatet sind, mit der Koordination der Rettung beauftragt, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Ping An hatte dies als unwahr zurückgewiesen. Country Garden wollte sich zu dem Thema nicht äussern.